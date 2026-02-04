Icon

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS Icon فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الإيراني Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي Icon شرطة الخرج تضبط شخصًا اعتدى على امرأة Icon ولي العهد يستقبل المستشار الألماني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon السجن مدى الحياة لمتهم بمحاولة اغتيال دونالد ترمب Icon وزارة الإعلام توقع مذكرتَي تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11341.27 نقطة

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٦ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11341.27 نقطة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (12.75) نقطة ليقفل عند مستوى (11341.27) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (5.1) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (219) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (84) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (168) شركة على تراجع.

قد يهمّك أيضاً
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.4 مليارات ريال

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.4 مليارات ريال

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11382 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11382 نقطة

مؤشر الأسهم السعودية

وكانت أسهم شركات الماجد للعود، وصناعات، والكثيري، وثمار، وصادرات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات علم، وأبو معطي، والمتحدة للتأمين، والصناعات الكهربائية، وجمجوم فارما الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.02%) و(5.99%).

فيما كانت أسهم شركات صادرات، والكثيري، وأرامكو السعودية، والكيميائية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهُم شركات علم، وأرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر سوق نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (233.47) نقطة ليقفل عند مستوى (23810.24) نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها (18) مليون ريال, وبكمية أسهم متداولة بلغت (1.8) مليون سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.4 مليارات ريال
السوق

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.4...

السوق
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11382 نقطة
السوق

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى...

السوق