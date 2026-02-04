سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11341.27 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (12.75) نقطة ليقفل عند مستوى (11341.27) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (5.1) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (219) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (84) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (168) شركة على تراجع.

مؤشر الأسهم السعودية

وكانت أسهم شركات الماجد للعود، وصناعات، والكثيري، وثمار، وصادرات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات علم، وأبو معطي، والمتحدة للتأمين، والصناعات الكهربائية، وجمجوم فارما الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.02%) و(5.99%).

فيما كانت أسهم شركات صادرات، والكثيري، وأرامكو السعودية، والكيميائية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهُم شركات علم، وأرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر سوق نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (233.47) نقطة ليقفل عند مستوى (23810.24) نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها (18) مليون ريال, وبكمية أسهم متداولة بلغت (1.8) مليون سهم.