سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10984 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار (36.81) نقطة، ليصل إلى مستوى (10984.06) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.3) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (245) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (59) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (202) شركة.

وكانت أسهم شركات رتال، ولازوردي، وبوان، ونماء للكيماويات، ونفوذ، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، والأندية للرياضة، والبابطين، وعناية، والمركز الكندي الطبي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.67%) و(9.88%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وصادرات، وأرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (85.99) نقطة، ليصل إلى مستوى (23318.76) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (24) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.