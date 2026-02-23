Icon

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10984 نقطة Icon البلديات والإسكان: 8,427 أسرة سعودية استفادت من الدعم السكني Icon مخاوف من مجازر جديدة.. الدعم السريع تقتحم بلدة مستريحة شمال دارفور Icon فلكية جدة: الليلة قمر رمضان يقترن بالثريا Icon محافظ الأحساء يرعى احتفال الأهالي بيوم التأسيس Icon “العناية بالحرمين” تعزز الإرشاد الميداني بخدمات الترجمة الفورية خلال رمضان Icon انطلاق فعاليات “أهلًا رمضان في الوجه زمان” بنسخته السادسة Icon 2.6 مليار ريال قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة “فرصة” Icon “العناية بالحرمين” تطوّر خدمة التحلل من النسك بالتزامن مع شهر رمضان Icon تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتيجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10984 نقطة

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٤٨ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10984 نقطة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار (36.81) نقطة، ليصل إلى مستوى (10984.06) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.3) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (245) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (59) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (202) شركة.
وكانت أسهم شركات رتال، ولازوردي، وبوان، ونماء للكيماويات، ونفوذ، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، والأندية للرياضة، والبابطين، وعناية، والمركز الكندي الطبي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.67%) و(9.88%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وصادرات، وأرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (85.99) نقطة، ليصل إلى مستوى (23318.76) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (24) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

قد يهمّك أيضاً
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.5 مليارات ريال

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.5 مليارات ريال

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11341.27 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11341.27 نقطة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد