سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.4 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا بمقدار 214.60 نقطة، ليصل إلى مستوى 11167.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 208 ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 227 شركة.

وكانت أسهم شركات ميدغيلف للتأمين، والأصيل، وأفالون فارما، والأهلي ريت1، والدريس، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أماك، ومعادن، وصدق، ونادك، والتعمير، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.33% و9.93%، بينما كانت أسهم شركات أمريكانا، والإنماء، وأرامكو السعودية، وباتك، وأنابيب، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات معادن، والراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار 175.96 نقطة، ليصل إلى مستوى 23734.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.