Icon

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة Icon ضبط مفحط الرياض Icon القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض Icon المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 Icon جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية Icon في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال Icon السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 Icon ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة Icon مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.4 مليارات ريال

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٥ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.4 مليارات ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا بمقدار 214.60 نقطة، ليصل إلى مستوى 11167.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 208 ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 227 شركة.

قد يهمّك أيضاً
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11382 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11382 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10948 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10948 نقطة

وكانت أسهم شركات ميدغيلف للتأمين، والأصيل، وأفالون فارما، والأهلي ريت1، والدريس، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أماك، ومعادن، وصدق، ونادك، والتعمير، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.33% و9.93%، بينما كانت أسهم شركات أمريكانا، والإنماء، وأرامكو السعودية، وباتك، وأنابيب، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات معادن، والراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار 175.96 نقطة، ليصل إلى مستوى 23734.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11382 نقطة
السوق

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى...

السوق