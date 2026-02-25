Icon

معتمر مصري يعبر عن مشاعره تجاه المملكة: أحب السعودية أرض الخير والنماء Icon أمير منطقة القصيم يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار Icon مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي ليلة 9 رمضان Icon أسعار النفط ترتفع قرب أعلى مستوى في 7 أشهر Icon توطين صناعة أنظمة وحلول التظليل المتقدمة والمظلات المتحركة بالمملكة Icon “الجوازات” تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ 65 في المنافذ الدولية Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات قيمتها 3.7 مليارات ريال Icon حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان Icon شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان 2026 Icon الشؤون الإسلامية: نهيب بالمصلين والمصليات عدم اصطحاب الأطفال غير المميزين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
عند مستوى 10847 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات قيمتها 3.7 مليارات ريال

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٥ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات قيمتها 3.7 مليارات ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بمقدار (58.51) نقطة، ليصل إلى مستوى (10847.93) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.7) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (167) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (73) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (187) شركة.

قد يهمّك أيضاً
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10984 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10984 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.5 مليارات ريال

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.5 مليارات ريال

وكانت أسهم شركات مرافق، وصناعة الورق، وجمجوم فارما، والشرقية للتنمية، وعزم، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تْشب، وكيان السعودية، وسلوشنز، والموسى، والغاز الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.47%) و(5.14%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، والإنماء، ومرافق، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (178.75) نقطة، ليصل إلى مستوى (22916.83) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (16) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.8) مليون سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10984 نقطة
السوق

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى...

السوق