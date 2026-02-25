شؤون الحرمين: الخرائط التفاعلية تعزز منظومة الإرشاد المكاني الذكي ببيانات لحظية

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس غازي بن ظافر الشهراني أن منظومة الخرائط التفاعلية الذكية تمثّل نقلة نوعية في الإرشاد المكاني، وتُسهم في تسهيل حركة الزائرين والمعتمرين، ورفع كفاءة التوجيه داخل الحرمين الشريفين، عبر تقديم معلومات لحظية ومسارات محدثة تدعم سلامة التنقل وجودة التجربة.

ولفت النظر -خلال تدشينه المنظومة بحضور نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التحول الرقمي الدكتور محمد الصقر, وعدد من قيادات الهيئة- إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الذكية في خدمة ضيوف الرحمن, مشيرًا إلى أن الخرائط التفاعلية تندرج ضمن منظومة رقمية توفر إرشادًا مكانيًا يُغذى ببيانات تشغيلية مباشرة مرتبطة بغرف العمليات، مما يُسهم في توجيه الزائر إلى المسار الأنسب عند وجود كثافات أو إغلاقات مؤقتة.

المرحلة التجريبية للخرائط

من جانبه بين الدكتور الصقر أن المرحلة التجريبية للخرائط التي انطلقت خلال شهر رمضان متكاملة مع منظومة “الترميز اللوني والعنونة المترية”، التي تُقسّم الحرمين إلى نطاقات جغرافية واضحة تدعم التشغيل الذكي.

وأشار إلى أن هذا الإطلاق التجريبي يمثل حجر الزاوية لمشروع تطويري يمتد لسنوات، حيث يجري العمل على استحداث حالات استخدام إضافية خلال عام 2026م.

وأفاد الصقر أن النظام يضم أكثر من 950 نقطة اهتمام موزعة على 13 فئة خدمية، ومدعومة بأكثر من 650 رمز استجابة سريعة (QR Code)، مع قدرة تقنية على توليد أكثر من 100 ألف مسار ديناميكي يتم تحسينها آليًا وفقًا لمتغيرات حركة الحشود.

وفيما يخص دعم البلاغات، أكد مدير إدارة حلول الأعمال بالهيئة المهندس وهيب المطرفي أن الخرائط تدعم البلاغات المرتبطة بالموقع الجغرافي، وتُسهم في تسريع الوصول إلى العربات الكهربائية عبر رقم التذكرة، من خلال منصة ذكية بُنيت على بيانات ميدانية دُققت على مدار أشهر، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.