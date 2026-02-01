شاهد.. سطو بالمطارق في وضح النهار على محل مجوهرات بلندن

نفذ رجلان ملثمان، مسلحان بمطارق ثقيلة، عملية سطو على متجر مجوهرات في منطقة ريتشموند غرب لندن، صباح السبت. شهد المارة الحادثة في وضح النهار، وعجز الموظفون عن منعهما.

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، منها موقع “إكس”، اقتحام الرجلين لمتجر “غريغوري وشركاه”. حاول اللصان تحطيم واجهة العرض الزجاجية بمطرقة كبيرة.

🚨 London jewelry shop robbed in broad daylight 📹 The suspects fled with the jewellery despite attempts by staff to intervene, while bystanders looked on https://t.co/MvUCCG2Goj pic.twitter.com/FeBEIV7Q3E — Anadolu English (@anadoluagency) January 31, 2026

وحاول موظفو المتجر بشجاعة إنقاذ المعروضات. ضرب أحدهم اللصين بصندوق صغير في محاولة لردعهما، لكن ذلك لم يمنع المشتبه بهما من الفرار بسرعة في الشارع أمام المارة.

لاحقًا يوم السبت، غطيت نوافذ المتجر بألواح خشبية. أكدت متاجر مجاورة وقوع السرقة في وقت سابق من اليوم نفسه.

نقلت صحيفة “ديلي ميل” عن موظف في متجر قريب قوله إن الرجلين “ظهرا فجأة يحملان مطرقة ثقيلة وحقيبة، وشرعا مباشرة في تحطيم واجهة محل المجوهرات”.