شبكة إيجار: لا يمكن إلغاء التجديد التلقائي للعقود في الرياض حاليًا

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢١ مساءً
شبكة إيجار: لا يمكن إلغاء التجديد التلقائي للعقود في الرياض حاليًا
المواطن - فريق التحرير

قالت شبكة إيجار إن العقود متجددة تلقائيًا ولا يتاح إلغاء التجديد التلقائي للعقود في مدينة الرياض لغرض الترميمات الهيكلية أو الاستخدام الشخصي وهي قيد التطوير حاليًا.

تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

