شرطة الخرج تضبط شخصًا اعتدى على امرأة

ضبطت شرطة محافظة الخرج -في حينه – شخصًا ظهر في محتوى مرئي يعتدي على امرأة، وتبين من إجراءات الاستدلال
أنـه يعاني اعتلالات نفسية.
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
📹 شرطة محافظة الخرج تضبط شخصًا اعتدى على امرأة. pic.twitter.com/K9P4MNfNTq
— الأمن العام (@security_gov) February 4, 2026