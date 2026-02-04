Icon

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS Icon فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الإيراني Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي Icon شرطة الخرج تضبط شخصًا اعتدى على امرأة Icon ولي العهد يستقبل المستشار الألماني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon السجن مدى الحياة لمتهم بمحاولة اغتيال دونالد ترمب Icon وزارة الإعلام توقع مذكرتَي تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تبين من إجراءات الاستدلال أنـه يعاني اعتلالات نفسية

شرطة الخرج تضبط شخصًا اعتدى على امرأة

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٠ مساءً
شرطة الخرج تضبط شخصًا اعتدى على امرأة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت شرطة محافظة الخرج -في حينه – شخصًا ظهر في محتوى مرئي يعتدي على امرأة، وتبين من إجراءات الاستدلال
أنـه يعاني اعتلالات نفسية.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
مشاجرة في مكان عام بالخرج ودوريات الأمن تباشر

مشاجرة في مكان عام بالخرج ودوريات الأمن تباشر

مرتكبو الأفعال المنافية للآداب العامة في قبضة الأمن

مرتكبو الأفعال المنافية للآداب العامة في قبضة الأمن

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد