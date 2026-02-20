شرط من التأمينات بشأن الدخل والعمالة على الكفالة

أوضحت التأمينات الاجتماعية أن من أبرز شروط الاستحقاق ألا يكون للمشترك أي دخل ناتج عن عمل أو نشاط خاص، إلى جانب عدم وجود عمالة غير سعودية على كفالته، باستثناء العمالة المنزلية.

وأكدت التأمينات عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن توفر هذه الاشتراطات يعد من الضوابط الأساسية للنظر في الأهلية والاستفادة من المنافع المقررة، وفق الأنظمة المعتمدة.

خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي

وأوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:

النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول. اختيار الاشتراكات. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

كذلك أكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.