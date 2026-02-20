شرط من التأمينات بشأن الدخل والعمالة على الكفالة المرور يضبط 1773 مركبة متوقفة في مواقف ذوي الإعاقة بمختلف المناطق أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء بئر الروحاء شاهدٌ على طريق النبوّة ومنازل القوافل ارتفاع أسعار النفط ولي العهد يزور المسجد النبوي توقعات طقس اليوم الجمعة: رياح وأتربة وضباب على عدة مناطق ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك بموافقة الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم
أوضحت التأمينات الاجتماعية أن من أبرز شروط الاستحقاق ألا يكون للمشترك أي دخل ناتج عن عمل أو نشاط خاص، إلى جانب عدم وجود عمالة غير سعودية على كفالته، باستثناء العمالة المنزلية.
وأكدت التأمينات عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن توفر هذه الاشتراطات يعد من الضوابط الأساسية للنظر في الأهلية والاستفادة من المنافع المقررة، وفق الأنظمة المعتمدة.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:
كذلك أكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.