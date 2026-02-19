شركة EVIQ راعيًا ذهبيًا للحملة المجتمعية لنشر ثقافة السيارات الكهربائية في المملكة

في خطوة تعزز ريادتها في قطاع التنقل المستدام، أعلنت شركة EVIQ التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن رعايتها الذهبية للحملة المجتمعية لنشر ثقافة السيارات الكهربائية. وتأتي هذه الرعاية ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للشركة، وتهدف إلى ترسيخ مكانة السيارات الكهربائية كبديل موثوق ومستدام، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 للوصول إلى الحياد الصفري للكربون.

وتستهدف الحملة رفع مستوى الوعي المجتمعي بفوائد النقل الكهربائي، وتحفيز تبنيه على نطاق واسع لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء. وأكدت “EVIQ” أن هذه الرعاية تعكس عمقها الاستراتيجي في إيجاد بيئة مجتمعية متكاملة تواكب التحول التقني في قطاع السيارات، وتوفر كافة السبل لدعم هذا التوجه الوطني.

وتتميز الحملة بتصميمها الشامل الذي يستهدف: (منسوبي الجهات الحكومية – طلبة المدارس والجامعات – كافة فئات المجتمع).

حزمة من الأنشطة الممنهجة

وتقدم الحملة حزمة من الأنشطة الممنهجة تحت إشراف نخبة من الخبراء والمستشارين، تشمل:

-ورش عمل ولقاءات توعوية: (حضورياً وعن بُعد) لاستعراض اقتصاديات السيارات الكهربائية.

-تجارب قيادة ميدانية: لتمكين الجمهور من التعرف على التقنيات الحديثة وأثرها البيئي.

-جولات تدريبية: تهدف لنقل المعرفة التقنية والعملية للمهتمين والمختصين.

ولا تقتصر أهداف الحملة على الجانب التوعوي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية وبيئية جوهرية، أبرزها حماية البيئة من خلال خفض التلوث الضوضائي والبصري وتحسين جودة الهواء لبيئة أكثر صحة وكذلك دعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز صناعة السيارات الكهربائية وخلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل مع صناعة جيل واعي عن طريق بناء قاعدة معرفية لدى الأجيال القادمة تتبنى الحلول المستدامة كخيار أول.

وتُعد الحملة منصة لتعزيز التنسيق المشترك بين القطاعات الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، لتوحيد الأهداف والوصول إلى المستفيد النهائي بفعالية، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية لنشر هذه الثقافة وتحقيق الاستدامة الشاملة.

وتعد رعاية (EVIQ) الذهبية لهذه الحملة تجسيدًا لالتزامهم بتوفير البنية التحتية والوعي اللازمين للتحول نحو مستقبل أخضر، ودعم تطلعات المملكة في قيادة قطاع الطاقة المستدامة عالميًا.