Icon

وزارة الرياضة تنفي صحة تصريحات منسوبة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل Icon مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليفربول ويحقق الفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي Icon شروط إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار وحقوق المؤجر في الرياض Icon سبب تشكّل تموجات البطناج على الطرق غير المعبدة Icon النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة Icon أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير Icon وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon وظائف شاغرة في متاجر بنده Icon وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة بـ شركة Aramex Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
يجب إشعار المستأجر قبل انتهاء العقد بـ60 يومًا

شروط إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار وحقوق المؤجر في الرياض

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
شروط إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار وحقوق المؤجر في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت شبكة إيجار أن للمؤجر في مدينة الرياض الحق في إلغاء التجديد التلقائي لعقد الإيجار، شريطة إشعار المستأجر قبل انتهاء العقد بـ60 يومًا على الأقل.

شروط إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار

وأوضحت الشبكة أن إلغاء التجديد مشروط بتوفر أحد الأسباب التالية:

قد يهمّك أيضاً
4 حالات لعدم تجديد عقود الإيجار في الرياض

4 حالات لعدم تجديد عقود الإيجار في الرياض

إيجار: 44% زيادة العقود التجارية و200 ألف عقد جديد خلال 2021

إيجار: 44% زيادة العقود التجارية و200 ألف عقد جديد خلال 2021

1- تأخر المستأجر أو تخلفه عن السداد.
2- وجود عيوب هيكلية في الوحدة تؤثر على السلامة.
3- رغبة المؤجر في استخدام العقار شخصيًا أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص إيجار على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان حقوق الطرفين، مع تعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعقود الإيجار في المملكة.

وأكدت شبكة إيجار ضرورة تنفيذ جميع العمليات المالية وسداد الدفعات الإيجارية من خلال قنوات الدفع المعتمدة داخل المنصة فقط، مع التأكد من تطابق رقم الفاتورة مع رقم سجل العقد الموثق، لضمان سلامة الإجراءات المالية وصحتها نظاميًا.

ودعت المنصة المستفيدين إلى التحقق من حالة عقودهم الإيجارية عبر حساباتهم الشخصية، مشددة على أنه لا يتم السداد إلا بعد استكمال عملية التوثيق رسميًا، بما يضمن التزام التعاملات بالأنظمة والمعايير المعتمدة في المملكة.

تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت شبكة إيجار، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد