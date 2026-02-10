Icon
مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مدة مهلة السداد تختلف بحسب نظام الدفعات

شروط طلب التنفيذ المالي على المستأجر عبر منصتي إيجار وناجز

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٦ مساءً
شروط طلب التنفيذ المالي على المستأجر عبر منصتي إيجار وناجز
المواطن - فريق التحرير

أوضحت منصة إيجار أنه يمكن للمؤجرين تقديم طلب تنفيذ مالي على المستأجر عبر منصة ناجز، وفقًا لطريقة الدفع المحددة عند تسجيل العقد.

وأشارت المنصة عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إلى أن مدة مهلة السداد تختلف بحسب نظام الدفعات:

-في حال كانت طريقة الدفع شهري أو ربع سنوي، يمكن للمؤجر تقديم طلب التنفيذ المالي بعد مرور 15 يومًا من استحقاق الفاتورة.

-أما إذا كانت طريقة الدفع نصف سنوي، سنوي، أو دفعة لمرة واحدة، فيمكن تقديم الطلب بعد مرور 30 يومًا من استحقاق الفاتورة.

وأكدت إيجار أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل حقوق المؤجرين وضمان التزام المستأجرين بالدفع ضمن الأطر القانونية المعتمدة، مع توفير آلية رسمية ومرنة عبر المنصتين.

تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت الشبكة، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد