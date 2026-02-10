شروط طلب التنفيذ المالي على المستأجر عبر منصتي إيجار وناجز

أوضحت منصة إيجار أنه يمكن للمؤجرين تقديم طلب تنفيذ مالي على المستأجر عبر منصة ناجز، وفقًا لطريقة الدفع المحددة عند تسجيل العقد.

وأشارت المنصة عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إلى أن مدة مهلة السداد تختلف بحسب نظام الدفعات:

-في حال كانت طريقة الدفع شهري أو ربع سنوي، يمكن للمؤجر تقديم طلب التنفيذ المالي بعد مرور 15 يومًا من استحقاق الفاتورة.

-أما إذا كانت طريقة الدفع نصف سنوي، سنوي، أو دفعة لمرة واحدة، فيمكن تقديم الطلب بعد مرور 30 يومًا من استحقاق الفاتورة.

وأكدت إيجار أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل حقوق المؤجرين وضمان التزام المستأجرين بالدفع ضمن الأطر القانونية المعتمدة، مع توفير آلية رسمية ومرنة عبر المنصتين.

تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت الشبكة، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.