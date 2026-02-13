شوارع نجران وميادينها تتزين بالفوانيس مع قرب شهر رمضان

تزيّنت شوارع وميادين منطقة نجران بالفوانيس الرمضانية المضيئة، التي أضفت أجواءً روحانية وجمالية، تعكس روحانية الشهر الفضيل.

واكتست منطقة البلد التاريخية (أبا السعود) بحلّة رمضانية مميزة، من خلال تزيين الساحات بالإضاءات والمجسمات التراثية والأهلة والنجوم المضيئة، شكلت لوحة جمالية مبهجة، وأسهمت في استحضار الموروث الثقافي للمنطقة، وجعلت المكان مقصدًا للأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الرمضانية.

ويأتي تزيين الشوارع والميادين بزينة رمضان تعبيرًا عن الفرحة والبهجة بقدوم شهر رمضان، وتعزيزًا للقيم الاجتماعية والثقافية لدى أفراد المجتمع، وتسهم هذه المبادرات في تعزيز الأجواء الإيمانية، وإضفاء طابع احتفالي بقدوم شهر مضان، وتعكس شوق الأهالي للياليه.

وتشكّل العادات الرمضانية بمنطقة نجران طابعًا اجتماعيًا مميزًا لدى الأسر، من خلال تبادل التهاني بقدوم الشهر الفضيل، وخلق أجواء روحانية مميزة، تعكس ثقافة وتقاليد أهالي المنطقة.