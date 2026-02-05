صدور العدد (212) من مجلة “الدفاع”

أصدرت وزارة الدفاع؛ ممثلةً الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي، العدد (212) من مجلة “الدفاع”، الذي جاء حافلًا بالموضوعات العسكرية والاستراتيجية، ومتميّزًا بتنوّع محتواه، حيث اشتمل على العديد التغطيات الميدانية والتحليلات الاستراتيجية العسكرية، بما يعكس الدور الإعلامي الرائد للمجلة في دعم أهدافها وتعزيز الثقافة في المجالين العسكري والدفاعي.

ووثّق الإصدار عددًا من المناسبات والفعاليات، من أبرزها رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – لحفل افتتاح قاعدة الملك سلمان الجوية بمدينة الرياض، إضافةً إلى الزيارة الميمونة لسموه إلى الولايات المتحدة الأميركية، وما شهدته من نجاحات ومكاسب على المستويين السياسي والدبلوماسي، أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة العسكرية والدفاعية إقليميًا ودوليًا.

كما تضمّن العدد لقاءً خاصًا مع معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، استعرض خلاله الرؤية المستقبلية لدور الهيئة في منظومة التطوير الدفاعي، وأبرز البرامج والمشروعات النوعية التي تسهم في تعزيز القدرات الميدانية واللوجستية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الإنجازات المتحققة خلال الفترة الماضية، والتحديات التي تواجه مسارات التطوير في المرحلة المقبلة.

وتضمن العدد بعض المقالات والتحليلات العسكرية والاستراتيجية التي قدّمها نخبة من الكتّاب والخبراء، تناولت قضايا الدفاع الوطني، والتحول الرقمي في القطاعات العسكرية، وأثر التقنيات الحديثة في تطوير منظومات الأمن والدفاع.

واشتمل الإصدار كذلك على أبواب متخصصة وتقارير ميدانية ترصد أهم مناسبات وفعاليات الوزارة محليًا ودوليًا، إلى جانب تسليط الضوء على قصص إنسانية ومجتمعية تعبّر عن روح وقيم منسوبي الوزارة واعتزازهم برسالتهم الوطنية.

ويأتي هذا العدد امتدادًا لمسيرة مجلة “الدفاع” التي بدأت انطلاقتها الأولى عام 1962م، بوصفها منبرًا إعلاميًا وطنيًا يواكب تطورات العمل العسكري والاستراتيجي في المملكة، ويسهم في إثراء المعرفة الدفاعية وتعميق الوعي الوطني لدى القارئ.