صندوق الشهداء يشارك في معرض الدفاع العالمي

شارك صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في معرض الدفاع العالمي 2026م, الذي أُقيم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم) خلال الفترة من 8 حتى 12 فبراير، وذلك ضمن جهوده المستمرة للتعريف بدوره في تمكين المستفيدين ورعايتهم، واستعراض برامجه وخدماته الموجّهة لهم، وأثر الشراكات الفاعلة في تحقيق تطلعات الصندوق لخدمة هذه الفئة الغالية.

وجاءت مشاركة الصندوق من خلال جناح تعريفي تفاعلي تضمن استعراض آليات الدعم المقدّمة للمستفيدين، وبرامجه التنموية، إلى جانب عرض مجموعة من مقتنيات أبطالنا؛ بما يجسّد قيم الوفاء، ويُبرز التضحيات العظيمة، ويعكس البعد الإنساني لرسالة الصندوق.

وهدفت هذه المشاركة إلى تعزيز التواصل مع الزوار والجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي بخدمات الصندوق، وإبراز أثر برامجه في تمكين المستفيدين، وتحسين جودة حياتهم، إضافةً إلى التعريف بدوره ضمن المنظومة الوطنية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهد جناح الصندوق تفاعلًا واسعًا من الزوار، واستمعوا إلى تعريفٍ موجز لمشروعات الصندوق وبرامجه، وأبرز خدماته، واطّلعوا على نماذج من تلك الخدمات المقدّمة، وقصص الأثر، ومقتنيات أبطالنا، في تجربة تعريفية عكست التزام الصندوق المستمر بتطوير خدماته وتوسيع نطاق أثره.