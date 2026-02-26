صندوق الوقف الخيري في منصة إحسان.. باب صدقة جارية ممتد ثوابها ونفعها

يُعد صندوق إحسان الوقفي في المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، أحد أهم مبادرات العمل الخيري في المملكة، ويجسد نموذجًا متقدمًا للعمل الخيري المؤسسي، الذي يحوّل مساهمات الأفراد والمؤسسات إلى أعمال خيرية متنوعة ممتد ثوابها ونفعها -بإذن الله-، عبر قنوات تقنية آمنة تتسم بأعلى معايير الشفافية والحوكمة، وذلك بما يحقق مقاصد الوقف الشرعية في أسمى صورها.

مشروعية الوقف

ودلت نصوص عديدة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على مشروعية الوقف، وعمل به الصحابة رضوان الله عليهم، وهو نوع من أنواع البر الذي يقصد به التقرب إلى الله تعالى من خلال أعمال الخير المتعددة ومنها الصدقة الجارية التي يبقى أثرها مع الإنسان، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له”.

ويحظى الوقف في المملكة باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لا سيما تنظيم قطاع الأوقاف ودعم مبادراته المؤسسية التي تصب في المجال الخيري، علاوة على تمكينه ليكون رافدًا خيريًا فاعلًا يسهم في دعم العمل الخيري بكافة أشكاله وصوره؛ بما يعزز ثقافة العطاء ويرسخ قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع السعودي.

مجال صرف محدد

ويتيح صندوق إحسان الوقفي للواقف تحديد مصارف الوقف بناءً على مجال صرف محدد مثل: خدمة بيوت الله، ورعاية الأيتام، والرعاية الصحية، وإعانة المعسرين، وغيرها حسب رغبة الواقف، كما يمكن للواقف تحديد مصارف الوقف بناءً على منطقة محددة، وكذلك تحديد مصارف الوقف بناءً على جمعية خيرية اختارها المحسن.

وسجّل الصندوق عام 2025م نموًا ملحوظًا في حجم الإقبال المجتمعي، إذ تجاوز إجمالي تبرعات الواقفين فيه أكثر من ملياريّ ريال، عبر أكثر من 3.8 ملايين مساهمة، محققًا نموًا نسبته 20% ليشكل الصندوق أكثر من 47% من إجمالي حجم الصناديق الوقفية، بما يؤكد الثقة المتنامية من الواقفين والمحسنين في كفاءة الصندوق وحوكمته الاستثمارية.

ويعمل الصندوق ضمن سياسة استثمارية متزنة تهدف إلى تعظيم العوائد وضمان الاستدامة المالية، وحقق إجمالي عوائد استثمارية 40 مليون ريال، أسهمت في دعم أكثر من 2400 جمعية خيرية، بما يعزز الموارد المالية المخصصة لدعم الجمعيات الخيرية والمشاريع التنموية؛ لضمان استمرارية الأثر في الدنيا والآخرة بإذن الله.

ودعمًا لهذا العمل الخيري العظيم, تمنَح “منصة إحسان” شهادات وقف مخصصة للمساهمين من الأفراد والجهات، تقديرًا لمساهماتهم الفعّالة في تعظيم أثر القطاع الخيري وتعزيز استدامته، ضمن منظومة تقنية موثوقة تسهم في إيصال التبرعات بموثوقية وشفافية إلى مستحقيها.

وتواصل منصة إحسان استقبال التبرعات عبر موقعها الإلكتروني: https://ehsan.sa/، أو من خلال مركز خدمة المحسنين على الرقم 8001247000، لتعزيز المبادرات الخيرية المستدامة في مختلف المجالات.