وثقت ظهور مباني منهارة داخل المجمّع

صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في طهران

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٠ مساءً
صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في طهران
المواطن - فريق التحرير

وثقت صور فضائية، آثار الضربات الإسرائيلية الأميركية على طهران، ومقر إقامة المرشد الإيراني علي خامنئي في العاصمة الإيرانية، وفقا لـ”العربية”.

وأظهرت صور التُقطت عبر الأقمار الصناعية عمودا أسود من الدخان وأضرارا واسعة في المجمّع المحصّن التابع لعلي خامنئي، في طهران. وتُظهر الصورة، التي التقطتها شركة “إيرباص” صباح السبت، مباني منهارة داخل المجمّع، الذي يُستخدم عادة مقر إقامة خامنئي والمقر الرئيسي لاستقبال كبار المسؤولين.

هجمات أمريكية إسرائيلية على إيران

كما كشفت وسائل إعلام أميركية عن مواقع الضربات الإسرائيلية الأميركية في إيران، مشيرة إلى أن الهجمات طالت كل من العاصمة طهران ومدينة قم (وسط) ومدينة أصفهان (وسط) وكرج الواقعة غرب طهران إضافة إلى كرمانشاه في غرب البلاد وتبريز (شمال غرب) وتشابهار (جنوب شرق) وخرم آباد (غرب وهي عاصمة محافظة لرستان) إضافة إلى كانجان وعسلوية الواقعتان في محافظة بوشهر جنوب إيران.

ووثق مقطع فيديو آثار الهجوم العسكري الذي ا ستهدف قاعدة تابعة للحرس الثوري في مدينة كامياران غربي البلاد.

كما رصدت صور وقوع هجوم استهدف قاعدة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة “جرجان” التابعة لمحافظة كرما نشاه، غربي إيران.

فيما أظهرت مشاهد صواريخ أطلقتها إيران ردا على الهجمات الإسرائيلية والأميركية في سماء مدينة خرم آباد بمحافظة لرستان.

أتى ذلك، فيما هددت إيران برد عنيف بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية مشتركة ضد البلاد اليوم السبت.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قوله: “سنلقن إسرائيل والولايات المتحدة درسا لم يسبق لهما أن مرا به من قبل في تاريخهما”.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا هجمات اليوم السبت على إيران. وأفاد الجيش الإسرائيلي، أن الضربة نفذت بشكل متزامن في عدة مواقع داخل طهران، حيث كان قد اجتمع عدد من كبار المسؤولين في القمة السياسية الأمنية الإيرانية.

كما استهدفت الضربات المشتركة على إيران خامنئي وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية. وقالت الهيئة نقلا عن مصدر إسرائيلي “كان المرشد الأعلى الإيراني خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان من بين أهداف الهجوم”.

بالمقابل، ذكر مسؤول إيراني في وقت سابق اليوم، بأنه تم نقل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إلى مكان آمن خارج العاصمة طهران، وفق “رويترز”.

فيما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا” السبت بأن الرئيس مسعود بزشكيان “بخير ولم يُصب بأذى”. كما نقلت وكالتا أنباء “مهر” و”إيسنا” المعلومة نفسها.

