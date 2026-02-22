صيام كبار السن.. نصائح مهمة ومخاطر صحية يجب الحذر منها

يتعايش كبار السن مع شهر رمضان بأداء فريضة الصيام لما تحمله من معانٍ إيمانية عظيمة، غير أن القدرة على الصيام تختلف من شخص لآخر تبعًا للحالة الصحية والقوة البدنية والقدرة على التحمّل، امتثالًا لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر)، وقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين).

وأكد مختصون في المجال الطبي أهمية استشارة كبار السن لأطبائهم قبل الشروع في الصيام، لا سيما لمن يعانون من أمراض القلب المتقدمة، أو الفشل الكلوي، أو السكري غير المنضبط، أو الضعف الشديد والهزال العام، أو الجفاف المتكرر وهبوط ضغط الدم.

صيام كبار السن

ووجّهوا كبار السن القادرين على الصيام إلى ضرورة تناول وجبة سحور متوازنة غنية بالبروتين والألياف، والإكثار من شرب السوائل بين الإفطار والسحور بشكل متدرج، مع تجنب المشروبات المدرة للبول كالقهوة بكميات كبيرة، وشددوا على أهمية تجنب التعرض للحرارة المرتفعة، وتنظيم مواعيد الأدوية –إن أمكن– بعد استشارة الطبيب، والإفطار فور الشعور بدوخة شديدة أو هبوط أو تعب غير معتاد.

وأشاروا إلى أن الجفاف يُعد من أبرز المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها كبار السن أثناء الصيام، مما يستدعي الحرص على تعويض السوائل بصورة منتظمة، وتأخير وجبة السحور قدر الإمكان لتقليل عدد ساعات الصيام الفعلية.

من جانبه، أوضح حسين الرفيدي أنه يحرص خلال شهر رمضان على تنظيم نمط حياته بما يتناسب مع حالته الصحية، مبينًا أنه يبدأ إفطاره بالتمر والماء، ثم يتناول وجبة خفيفة متوازنة، ويخصص فترات متقطعة لشرب الماء حتى السحور، مع التقليل من الأطعمة الدسمة والمالحة، مضيفًا أنه يداوم على المشي الخفيف بعد صلاة التراويح لمدة نصف ساعة تقريبًا، حفاظًا على نشاطه البدني.

بدوره، أفاد عبدالله الأسمري أنه يتجنب الإجهاد خلال ساعات النهار، ويحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة، مؤكدًا أهمية استشارة الطبيب بشأن مواعيد الأدوية قبل دخول رمضان، وتقسيم الجرعات بما يتناسب مع فترتي الإفطار والسحور، وأشار إلى أنه يعتمد في سحوره على الأطعمة الغنية بالبروتينات كالبيض ومنتجات الألبان، إلى جانب الفواكه والخضروات، للحد من الشعور بالعطش والإرهاق.

ويبقى شهر رمضان موسم رحمة وتيسير، تتجلى فيه سماحة الشريعة وحرصها على التوازن بين العبادة وصيانة النفس، ليؤدي كل مسلم ما يستطيع دون مشقة أو ضرر، في أجواء إيمانية يسودها الاطمئنان والصحة والعافية.