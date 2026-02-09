ضباب كثيف على المنطقة الشرقية حتى الصباح 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية، من موجة ضباب كثيف مساء اليوم على المنطقة، تشمل مدينة الدمام، والظهران، ومحافظة الخفجي، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء؛ مما تسبّب في إثارة الأتربة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كلم وأقل في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأفاد بأن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى يوم غدٍ الثلاثاء الساعة الـ9 صباحًا.