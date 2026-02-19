Icon

ضباب كثيف ورياح على المنطقة الشرقية

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
ضباب كثيف ورياح على المنطقة الشرقية
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من موجة ضباب كثيف على المنطقة الشرقية تشمل كلًا من مدينة الدمام، والظهران، والخفجي، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، والعديد، مما تسبب في انعدام مدى الرؤية الأفقية (1) كلم وأقل في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

ولفت إلى أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 9 صباحًا، فيما حذّر المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم،من رياحٍ نشطةٍ على المنطقة الشرقية والتي تشمل كل من محافظة: حفر الباطن، وقرية العليا، والنعيرية، وتُسبب في إثارة الأتربة وانعدام مدى الرؤية الأفقية (٣-٥) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 6 مساء.

