طُبقت الإجراءات النظامية بحقهما وأحيلا للجهة المختصة

ضبط مخالفين في محمية الإمام تركي بن عبدالله

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:١٦ مساءً
ضبط مخالفين في محمية الإمام تركي بن عبدالله
المواطن - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مواطنًا، ومواطنًا خليجيًا مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهما مخالفتي قطع مسيجات ودخول محمية دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهما وأحيلا للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة ‏قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية تصل إلى (100,000) ريال، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات، وعقوبة مخالفة دخول المحميات دون ترخيص غرامة (5,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

