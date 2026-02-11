Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في منطقة تبوك

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٥ مساءً
ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في منطقة تبوك
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمَين مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب بمنطقة تبوك.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمَان من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهما.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

