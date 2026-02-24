ضبط مقيم لتفريغه موادًا خرسانية في المدينة المنورة

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الاقتصاد وظائف شاغرة لدى هيئة الحكومة الرقمية ياسر جلال يتراجع عن مقاضاة أحمد ماهر: أنت في مقام والدنا “منصة أجير”.. حلول للمنشآت السياحية للتعاقد مع قوى عاملة مؤقتة أكاديمية واس للتدريب الإخباري تعرف ببرنامج تمكين الخريجين للوظائف الإعلامية في أمسيتها الرمضانية بجدة الخلود يفوز على الخليج بثلاثية في دوري روشن أمير جازان يدشّن حملة “تأكد لصحتك” القبض على 3 مواطنين لتهريبهم 500 كجم من القات في جازان
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا من الجنسية الباكستانية لنظام البيئة، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في منطقة المدينة المنورة، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.