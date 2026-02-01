ضبط مواطنين ومقيم لاقتلاعهم الأشجار وحرقها لإنتاج الفحم المحلي بالمدينة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين ومقيمًا من الجنسية السودانية مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفات اقتلاع الأشجار وحرقها لإنتاج الفحم المحلي في منطقة المدينة المنورة، بحوزتهما 7 أمتار مكعبة من الفحم المحلي، و10 أمتار مكعبة من الحطب المحلي، وطُبِّقت الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى 20,000 ريال لكل شجرة، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى 16,000 ريال لكل متر مكعب، وعقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمنتزهات الوطنية غرامة تصل إلى 3,000 ريال.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.