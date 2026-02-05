ضبط مواطن أشعل النار بغير الأماكن المخصصة في محمية طويق 

هل يمكن إيقاف التجديد التلقائي؟ شبكة إيجار تجيب متنزه الوادي في جيزان.. مشروع تنموي يعزز الجذب السياحي والترفيه 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 99 من حساب المواطن تحت رعاية الملك سلمان.. الصناعات العسكرية تنظم النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الأحد القادم الجوازات.. خدمة إنسانية تصنع ابتسامة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى البرنامج الوطني للمعادن.. خطوة إستراتيجية لتعزيز مكانة السعودية على خارطة التعدين العالمية مقتل قرابة 200 شخص في هجمات لمسلحين بنيجيريا رياح نشطة على منطقة حائل إعلان الجدول الزمني لموسم حج 1447هـ وإصدار التأشيرات في فبراير الموسم المطري في السعودية لا يزال في منتصفه والقادم أقوى
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.