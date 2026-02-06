ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق

سلمان للإغاثة يوزع 1.048 قسيمة شرائية في إدلب ودرعا واللاذقية بسوريا ضبط مخالفين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح في جازان هيئة المراجعين تُحيل مكتبًا مرخّصًا في الاستشارات المالية ومنشأةً تجارية إلى النيابة العامة المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في باكستان أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة اليوم أول أيام موسم العقارب وبداية الربيع الواقعي ضبط مواطن رعى 14 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز مصرع 13 شخصًا جراء انقلاب حافلة على طريق جبلي في نيبال السحاب يعانق قمم جبال شدا الأسفل بالمخواة ويشكل لوحة إبداعية الأمم المتحدة: تصاعد الخسائر المدنية في غزة والنزوح في الضفة الغربية
أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية.
وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر منصة إكس إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حيث تصل عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة إلى (3.000) ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.