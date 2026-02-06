Icon

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق

الجمعة ٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٥ مساءً
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق
المواطن - فريق التحرير

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية.

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر منصة إكس إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حيث تصل عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة إلى (3.000) ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

