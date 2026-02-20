رسوخ للتطوير العقاري تطلق مشروع فلل رُفى في حي البساتين بالدرعية بموافقة الملك سلمان.. انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها السادسة عبر منصة إحسان ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز رئاسة الشؤون الدينية تعزّز رسالتها الإيمانية والعلمية والتوجيهية في الحرمين الشريفين طيران ناس يزيد السعة المقعدية بنسبة 20% ويطرح أكثر من 1.7 مليون مقعد للرحلات خلال رمضان مآذن المسجد الحرام.. هندسة فريدة تعكس عراقة الطراز الإسلامي عبر العصور قرى ميسان في رمضان.. مجالس عامرة وملامح اجتماعية تحكي الهوية تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في كينيا الصحة تستدعي طبيبًا روّج لمعلومات مضللة عن أدوية الستاتين الخافضة للكوليسترول محال بيع السواك في الباحة تشهد انتعاشًا موسميًا خلال رمضان
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى (2,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.