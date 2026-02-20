Icon

ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠١ مساءً
ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى (2,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

