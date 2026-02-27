ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية تقنية جديدة للتحكم في سلوك الحيوان بالذكاء الاصطناعي وادي العقيق.. إرث نبويّ وجمال طبيعي في قلب المدينة المنورة الحقيل يقف على جهود أمانة العاصمة المقدسة لخدمة المعتمرين والزوار خلال رمضان الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الدومينيكان الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 52 كيلو قات في عسير خطيب المسجد النبوي: اغتنموا أيام رمضان ولياليه خطيب المسجد الحرام: شهر رمضان مصدر إلهام وبرنامج شمولي للأفراد الطموحين توقعات الطقس اليوم في السعودية: رياح وغبار على عدة مناطق
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (48) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.