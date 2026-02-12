Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في غير الأماكن المخصّصة لها

ضبط مواطن لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٣ مساءً
ضبط مواطن لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصّصة لها في محمية طويق الطبيعية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وتصل عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصّصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة إلى (3,000) ريال.

قد يهمّك أيضاً
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار في محمية طويق الطبيعية

الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار في محمية طويق الطبيعية

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق
السعودية اليوم

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن...

السعودية اليوم
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار في محمية طويق الطبيعية
السعودية اليوم

الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار في...

السعودية اليوم