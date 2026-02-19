ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز بناءً على ما عرضه ولي العهد.. الملك سلمان يوجه بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي تعليم مكة يُقدّم 5000 وجبة إفطار صائم يوميًّا لقاصدي بيت الله الحرام في رمضان أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى المساء هيئة العقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري في منطقة المدينة المنورة اشتراطات خاصة للمشاريع الإنشائية في الرياض والغرامة 50 ألف ريال للمخالفين قبل 60 يومًا.. خطوة مهمة لعدم تجديد عقد الإيجار حساب المواطن: إضافة جميع التابعين شرط لعدم تأثر الأهلية الصحة: لقاح الحمى الشوكية شرط أساسي قبل أداء العمرة تقرير أممي يوثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.