Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مواطن لاستغلاله الرواسب في المدينة المنورة

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٧ مساءً
ضبط مواطن لاستغلاله الرواسب في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستغلاله الرواسب في منطقة المدينة المنورة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه جرى ضبط معدتين تستخدمان في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الصحية بالمدينة المنورة لشهر رمضان 2026

وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الصحية بالمدينة المنورة لشهر رمضان 2026

حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق بمنطقة المدينة المنورة

حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق بمنطقة المدينة المنورة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حافلات المدينة المنورة تطلق خدمة النقل الترددي للمصلين والزوار في رمضان
السعودية اليوم

حافلات المدينة المنورة تطلق خدمة النقل الترددي...

السعودية اليوم
وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الصحية بالمدينة المنورة لشهر رمضان 2026
السعودية اليوم

وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الصحية بالمدينة...

السعودية اليوم
حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق بمنطقة المدينة المنورة
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق بمنطقة...

السعودية اليوم