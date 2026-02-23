Icon

ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (15) مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسيتين الباكستانية والهندية، لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط (30) معدة تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

