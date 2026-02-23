التدريب التقني تصرف 1000 ريال مكافأة المتدربين المتفوقين ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية السعودية ووزراء خارجية 18 دولة يدينون قرارات إسرائيلية توسّع السيطرة على الضفة الغربية السيسي يغادر جدة وولي العهد في مقدمة مودعيه مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 500 سلة غذائية في الخرطوم المشروبات الرمضانية قيمة غذائية لدى المصريين ضبط مواطن رعى 15 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز تبادل طعام الإفطار عادة رمضانية تعكس التكافل الاجتماعي في الشمالية وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة لقاء محمد بن سلمان والسيسي يبحث ملفات مرتبطة بأمن المنطقة واستقرارها
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (15) مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسيتين الباكستانية والهندية، لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط (30) معدة تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.