ضمن الحملات الميدانية المشتركة

ضبط 20237 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية.. 32 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٨ مساءً
ضبط 20237 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية.. 32 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف
المواطن - فريق التحرير

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي جرت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 10/ 08/ 1447هـ الموافق 29/ 01/ 2026م إلى 16/ 08/ 1447هـ الموافق 04/ 02/ 2026م، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (20237) مخالفًا، منهم (12687) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4318) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3232) مخالفًا لنظام العمل.

أنظمة الإقامة والعمل

ثانيًا: بلغ إجمالي من جرى ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1555) شخصًا (40%) منهم يمنيو الجنسية، و(57%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات آخرى (3%)، كما جرى ضبط (61) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (32) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يجري إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (23807) وافدين مخالفين، منهم (21926) رجلًا، و(1881) امرأة.

خامسًا: تم إحالة (16805) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2437) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11656) مخالفًا.

جرائم مخلة بالشرف

وأكَّدت وزارة الداخلية أن كل من يُسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

