Icon

ضبط 5 مخالفين للائحة السلامة والأمن في الأنشطة البحرية Icon وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الصحية بالمدينة المنورة لشهر رمضان 2026 Icon ما دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في حماية القطاعات الحيوية وتقليل المخاطر الرقمية؟ Icon تعرف على خدمات مركز إتمام لدعم وتنظيم رحلة التطوير العقاري Icon دخون الإماراتية تعتذر لـ تركي آل الشيخ وتسارع بحذف تغريدتها Icon إبراهيم المعطش يحصل على الدكتوراه من جامعة الملك سعود Icon الفصيل الصامت.. مبادرة نسائية أمنية في معرض الدفاع العالمي 2026 Icon تنبيه من الأرصاد.. موجة ضباب على المنطقة الشرقية  Icon جمعية إشراق تطلق مبادرة «أترك أثراً» لتعزيز التطوع وصناعة الأثر المجتمعي Icon فتح باب التقديم في تمهير لتخصصات صحية وإدارية.. مكافأة 3000 ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
اتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 5 مخالفين للائحة السلامة والأمن في الأنشطة البحرية

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣١ مساءً
ضبط 5 مخالفين للائحة السلامة والأمن في الأنشطة البحرية
المواطن - فريق التحرير

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة 4 مقيمين من الجنسية المصرية ومقيمًا من الجنسية الهندية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة، وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، وبحوزتهم أسماك مصيدة، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد