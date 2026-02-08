ضبط 5 مخالفين للائحة السلامة والأمن في الأنشطة البحرية وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الصحية بالمدينة المنورة لشهر رمضان 2026 ما دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في حماية القطاعات الحيوية وتقليل المخاطر الرقمية؟ تعرف على خدمات مركز إتمام لدعم وتنظيم رحلة التطوير العقاري دخون الإماراتية تعتذر لـ تركي آل الشيخ وتسارع بحذف تغريدتها إبراهيم المعطش يحصل على الدكتوراه من جامعة الملك سعود الفصيل الصامت.. مبادرة نسائية أمنية في معرض الدفاع العالمي 2026 تنبيه من الأرصاد.. موجة ضباب على المنطقة الشرقية جمعية إشراق تطلق مبادرة «أترك أثراً» لتعزيز التطوع وصناعة الأثر المجتمعي فتح باب التقديم في تمهير لتخصصات صحية وإدارية.. مكافأة 3000 ريال
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة 4 مقيمين من الجنسية المصرية ومقيمًا من الجنسية الهندية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة، وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، وبحوزتهم أسماك مصيدة، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.