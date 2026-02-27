Icon

المنشأة والأفراد المخالفين تمّت إحالتهم إلى النيابة العامة

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٢ مساءً
ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان
المواطن - واس

نفّذت الهيئة السعودية للمهندسين جولة رقابية ميدانية ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال لنظام مزاولة المهن الهندسية، أسفرت عن ضبط منشأة تعمل في نشاط المقاولات بأحد المشاريع الكبرى في منطقة جازان، حيث تبيّن تشغيل (55) مزاولًا للعمل الهندسي والفني دون الحصول على اعتماد مهني من الهيئة.

الاعتماد المهني شرط نظامي

وأكدت الهيئة أن الاعتماد المهني شرط نظامي لمزاولة أي عمل هندسي في المملكة، ويُعد متطلبًا أساسيًا لضمان كفاءة الممارسين وسلامة المشاريع وجودة المخرجات الهندسية، مشددةً على أن عدم الالتزام يُعرّض الأفراد والمنشآت للعقوبات النظامية المنصوص عليها في النظام.

وسبقت الهيئة هذه الإجراءات بإرسال رسائل نصية إلى أرقام الممارسين غير المعتمدين المسجّلة في منصة “أبشر”، وذلك ضمن حملة #معتمد_ولا_لا، لحثّهم على استكمال الاعتماد المهني قبل تطبيق الإجراءات النظامية.

وأوضحت الهيئة أن المنشأة والأفراد المخالفين تمّت إحالتهم إلى النيابة العامة حسب الاختصاص، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت الهندسية في مختلف مناطق المملكة دون استثناء.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة على حماية المهنة، ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز سلامة المجتمع وجودة المشاريع التنموية في المملكة.

