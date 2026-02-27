ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في أديس أبابا أكبر عرضة سعودية.. احتفاء يوم التأسيس بقصر الحكم يدخل غينيس قوة الدفاع المدني تعزز جهودها في المسجد الحرام وساحاته خلال رمضان أطلال المساجد القديمة بقرى الشمالية.. شواهد تاريخية على عمق الوظيفة الصحراوية لقاح الحمى الشوكية إلزامي للراغبين في الحج والممارسين الصحيين مشاهد روحانية من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 11 رمضان مرحلة الحمل تحدد قدرة الحامل على الصيام في رمضان
نفّذت الهيئة السعودية للمهندسين جولة رقابية ميدانية ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال لنظام مزاولة المهن الهندسية، أسفرت عن ضبط منشأة تعمل في نشاط المقاولات بأحد المشاريع الكبرى في منطقة جازان، حيث تبيّن تشغيل (55) مزاولًا للعمل الهندسي والفني دون الحصول على اعتماد مهني من الهيئة.
وأكدت الهيئة أن الاعتماد المهني شرط نظامي لمزاولة أي عمل هندسي في المملكة، ويُعد متطلبًا أساسيًا لضمان كفاءة الممارسين وسلامة المشاريع وجودة المخرجات الهندسية، مشددةً على أن عدم الالتزام يُعرّض الأفراد والمنشآت للعقوبات النظامية المنصوص عليها في النظام.
وسبقت الهيئة هذه الإجراءات بإرسال رسائل نصية إلى أرقام الممارسين غير المعتمدين المسجّلة في منصة “أبشر”، وذلك ضمن حملة #معتمد_ولا_لا، لحثّهم على استكمال الاعتماد المهني قبل تطبيق الإجراءات النظامية.
وأوضحت الهيئة أن المنشأة والأفراد المخالفين تمّت إحالتهم إلى النيابة العامة حسب الاختصاص، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت الهندسية في مختلف مناطق المملكة دون استثناء.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة على حماية المهنة، ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز سلامة المجتمع وجودة المشاريع التنموية في المملكة.