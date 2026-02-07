Icon

خلال شهر يناير

ضبط 689 مخالفة في نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص “الكدادة”

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ضبطت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل خلال جولاتها التفتيشية التي نفذتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في شهر يناير الجاري أكثر من (689) مخالفة في نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص “الكدادة” بمختلف مناطق المملكة، أوقعت بحقهم الإجراءات النظامية التي شملت حجز المركبات وإيقاع غرامات مالية وإبعاد غير السعودي، وفقًا للوائح نظام النقل البري الجديد على الطرق.

نشاط نقل الركاب

وأوضحت الهيئة أن هذه الحملات الرقابية تأتي ضمن جهودها المستمرة للحد من الممارسات غير النظامية التي تضر بجودة نقل الركاب وسلامتهم، وتحسين تنافسية قطاع النقل، مؤكدة أن هذه الحملات تسهم بدورها في تعزيز معدل الامتثال بقطاع نقل الركاب، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأشارت الهيئة إلى أن الفرق الرقابية ضبطت خلال الشهر ذاته (614) مخالفًا مارسوا الأعمال التحضيرية “المناداة” لنقل الركاب عبر مركباتهم الخاصة دون ترخيص إضافةً إلى (75) مخالفًا قاموا بنقل الركاب بطرق غير نظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظاميًا بحقهم مع حجز (83) مركبة.

وأكدت الهيئة أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق شدد على منع ممارسة النقل دون ترخيص نظامي، ونصت العقوبات عند تكرار المخالفات على غرامات مالية تصل إلى (11) ألف ريال مع حجز المركبة لمدة (25) يومًا بحق من يقوم بالأعمال التحضيرية “المناداة”، فيما تصل العقوبات إلى غرامة قدرها (20) ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى (60) يومًا بحق من يزاول النقل غير النظامي مع إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني وإبعاد غير السعودي في حال تكرار المخالفة.

ودعت الجميع الاطلاع على أنظمة ولوائح نظام النقل البري على الطرق وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: (https://www.tga.gov.sa), كما حثت الجميع بالإبلاغ عن أي شكاوى وملاحظات تتعلق بأنشطة النقل عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”.

