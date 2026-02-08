ضبط 7744 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 7744 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 1 حتى 7 فبراير 2026.

وبحسب المرور، تصدرت الرياض القائمة بـ3875 دراجة مخالفة، ضمن الحملات الميدانية المستمرة لضمان الالتزام بنظام المرور.