ضبط 7744 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٩ مساءً
ضبط 7744 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 7744 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 1 حتى 7 فبراير 2026.

وبحسب المرور، تصدرت الرياض القائمة بـ3875 دراجة مخالفة، ضمن الحملات الميدانية المستمرة لضمان الالتزام بنظام المرور.

