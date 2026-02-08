ضبط 7744 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في متاجر بنده وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة بـ شركة Aramex وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين وظائف شاغرة لدى شركة نابكو وظائف شاغرة لدى شركة سابك 542 قسيمة شرائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في درعا
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 7744 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 1 حتى 7 فبراير 2026.
وبحسب المرور، تصدرت الرياض القائمة بـ3875 دراجة مخالفة، ضمن الحملات الميدانية المستمرة لضمان الالتزام بنظام المرور.