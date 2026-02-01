Icon

ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

استعرضت الإدارة العامة للمرور نتائج الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك خلال الفترة من الأحد 24 يناير 2026م إلى السبت 31 يناير 2026م؛ والتى أسفرت عن ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة.

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور

