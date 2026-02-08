Icon

تشكيلات عصابية عابرة للحدود

ضربات أمنية تستهدف أباطرة القرصنة الإلكترونية في مصر

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
ضربات أمنية تستهدف أباطرة القرصنة الإلكترونية في مصر
المواطن - فريق التحرير

أصدر النائب العام في مصر، قراراً بإحالة تشكيل عصابي دولي، متهم بارتكاب جرائم قرصنة إلكترونية عابرة للحدود، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك عقب انتهاء نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال من تحقيقاتها، التي كشفت تورط المتهمين في عمليات قرصنة على نطاق عالمي.

ملاحقة أباطرة القرصنة الإلكترونية

وفي التفاصيل، وجهت النيابة العامة المصرية، إلى 5 متهمين مصريين اتهامات بتكوين وإدارة تشكيل عصابي دولي أنشأ منصات إلكترونية متخصصة في تقديم خدمات «التصيد الاحتيالي» مقابل الدفع بالعملات المشفرة، مستهدفين من خلالها مؤسسات مالية دولية وحسابات تابعة لشركة مايكروسوفت.

وكشفت التحقيقات، بحسب مصدر قضائي، أن المتهمين احترفوا ما يُعرف بجرائم «القرصنة كخدمة»، حيث قدموا دعماً تقنياً لعملائهم لتنفيذ هجمات إلكترونية معقدة استهدفت أنظمة مايكروسوفت وبُنى رقمية لمؤسسات عالمية كبرى.

ووفقاً للمصادر، تُصنَّف هذه العصابة ضمن أخطر 5 شبكات إجرامية سيبرانية على مستوى العالم، نظراً لحجم أنشطتها وتأثيرها الواسع.

رصد 240 موقع احتيالي

وأضاف المصدر أن المتهمين أنشؤوا وأداروا نحو 240 موقعاً احتيالياً، استخدمت في تنفيذ هجمات تصيد إلكتروني مكثفة، أسفرت عن سرقة بيانات وحسابات رقمية، والتسبب في تعطيل شبكات معلوماتية وإلحاق خسائر مالية جسيمة بالجهات المستهدفة.

وكانت محكمة المنصورة الاقتصادية قد أصدرت حكماً سابقاً في عام 2024 بإدانة المتهمين، وقضت بسجنهم مدداً راوحت بين عامين وثلاثة أعوام، إلى جانب توقيع غرامات مالية كبيرة، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في عمليات القرصنة والعملات المشفرة المضبوطة.

