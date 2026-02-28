طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي وإصابات طفيفة بين العاملين

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت اليوم، أن طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة بين عدد من العاملين، إضافة إلى أضرار مادية محدودة في مبنى الركاب (تي 1) وذلك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وقال المتحدث باسم الطيران المدني الكويتي عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): “إن الجهات المختصة باشرت فورًا تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة حيث جرى التعامل مع الحادث وتأمين الموقع”.

وأضاف الراجحي أنه تتواصل حاليًا أعمال التقييم والمعالجة وإعادة ترتيب العمليات التشغيلية وفق أعلى معايير السالمة، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة الكاملة من قبل الجهات المعنية في الدولة وأن سلامة المسافرين والعاملين تمثل أولوية قصوى.