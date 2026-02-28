طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي وإصابات طفيفة بين العاملين

في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة قطر والأردن والمغرب والبحرين يدينون الاعتداءات الإيرانية الغادرة على السعودية الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية رابطة العالم الإسلامي تُدين الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت السعودية ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاستهداف الإيراني الصارخ والآثم على أراضي الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني #يهمك_تعرف .. خطوات التسجيل في حساب المواطن
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت اليوم، أن طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة بين عدد من العاملين، إضافة إلى أضرار مادية محدودة في مبنى الركاب (تي 1) وذلك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
وقال المتحدث باسم الطيران المدني الكويتي عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): “إن الجهات المختصة باشرت فورًا تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة حيث جرى التعامل مع الحادث وتأمين الموقع”.
وأضاف الراجحي أنه تتواصل حاليًا أعمال التقييم والمعالجة وإعادة ترتيب العمليات التشغيلية وفق أعلى معايير السالمة، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة الكاملة من قبل الجهات المعنية في الدولة وأن سلامة المسافرين والعاملين تمثل أولوية قصوى.