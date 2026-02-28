Icon

في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة Icon ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة Icon قطر والأردن والمغرب والبحرين يدينون الاعتداءات الإيرانية الغادرة على السعودية Icon الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية Icon رابطة العالم الإسلامي تُدين الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت السعودية Icon ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة Icon مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاستهداف الإيراني الصارخ والآثم على أراضي الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن Icon السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية Icon سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني

طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي وإصابات طفيفة بين العاملين

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٣ مساءً
طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي وإصابات طفيفة بين العاملين
المواطن - واس

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت اليوم، أن طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة بين عدد من العاملين، إضافة إلى أضرار مادية محدودة في مبنى الركاب (تي 1) وذلك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وقال المتحدث باسم الطيران المدني الكويتي عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): “إن الجهات المختصة باشرت فورًا تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة حيث جرى التعامل مع الحادث وتأمين الموقع”.

وأضاف الراجحي أنه تتواصل حاليًا أعمال التقييم والمعالجة وإعادة ترتيب العمليات التشغيلية وفق أعلى معايير السالمة، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة الكاملة من قبل الجهات المعنية في الدولة وأن سلامة المسافرين والعاملين تمثل أولوية قصوى.

