طرح 18 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها تحديث اشتراطات محلات بيع التبغ 

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٣ مساءً
طرح 18 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها تحديث اشتراطات محلات بيع التبغ 
المواطن - واس

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع)، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 18 مشروعًا ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع (ضوابط الحوسبة السحابية للجهات الحكومية)، الذي تهدف من خلاله هيئة الحكومة الرقمية إلى تسريع عملية تبني خدمات الحوسبة السحابية من خلال تنظيم الجوانب المتعلقة بالحوكمة والتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 23 فبراير 2026م.
وشهدت المنصة طرح مشروع (الدليل الإجرائي لإعادة تقويم الممارس الصحي)، الذي تهدف من خلاله الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى تنظيم آلية إعادة تقويم الممارس الصحي المسجل لدى الهيئة؛ بما يضمن وضوح الأسس النظامية التي تستند إليها هذه الإجراءات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 23 فبراير 2026م.
من جانبها، طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع (اللائحة التنفيذية لأنشطة نقل البضائع عبر الدراجات الآلية لأغراض تجارية وجدول المخالفات والعقوبات)، الذي تهدف من خلاله إلى تنظيم أنشطة نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، وتطوير خدماتها، وتشجيع الاستثمار فيها؛ بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 28 فبراير 2026م.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع (تحديث اشتراطات محلات بيع التبغ)، الذي تهدف من خلاله وزارة البلديات والإسكان إلى دراسة تحديات المستثمرين بصورة منهجية، ومواءمة الاشتراطات القائمة بما يدعم تنمية الاستثمارات في القطاع السياحي دون الإخلال بالضوابط التنظيمية المعتمدة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 28 فبراير 2026م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع) تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

