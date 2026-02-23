طرق الدفع وإصدار سندات القبض للعقود السكنية باريس تقاطع السفير الأميركي وتترك باب “الكيه دورسيه” مواربًا الاتحاد الأوروبي يحذر: أي حرب مع إيران لن تقتصر على رقعة جغرافية محدودة تنظيم جدول حفلات محمد عبده يوازن بين النشاط الفني والحياة الشخصية تدشين حملة “تأكد لصحتك” الرمضانية للتأكيد على ضرورة الفحص الوقائي بجميع المناطق القبض على مقيم لترويجه الحشيش في جدة طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن عبر بوابة البرنامج اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول القران السابع وبداية الربيع لدى أهل البادية الدفاع المدني يواصل أعمال الكشف الوقائي بالعاصمة المقدسة وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد
قالت شبكة إيجار إن العقود التي تنص على الدفع الإلكتروني فقط لابد من الدفع عبر منصة إيجار، ويتم تسوية الدفعة بشكل آلي.
وتابعت عبر منصة إكس أنه فيما يخص العقود التي تنص على إصدار سند قبض عن طريق المؤجر أو الوسيط العقاري يمكن إرسال طلب إصدار سند قبض من خلال المالية عرض الفواتير و الإيصالات، كذلك لا يتاح إصدار سند قبض على أي (عقد سكني) تم إبرامه بعد 15-01-2024.
كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.
وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.
وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.
وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.