Icon

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات Icon الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا Icon سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية Icon الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما Icon وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد Icon وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا Icon جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية Icon طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان Icon الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله Icon وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٢ مساءً
طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

كشف المستشار المالي، الدكتور سالم باهمام، عن إستراتيجية فعالة لتنظيم ميزانية المشتريات خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على ضرورة الاستعداد المبكر قبل انطلاق الموسم.

وأوضح باهمام، في حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن التخطيط السليم يبدأ بوضع تنبيهات مسبقة، والاطلاع الشامل على الأسعار، وتدوين كافة الاحتياجات في قائمة دقيقة قبل التوجه للتسوق.

كما أشار إلى أن استغلال العروض الموسمية والمقارنة بين أسعار المتاجر عبر التطبيقات الذكية يساهم بشكل كبير في تقليص الإنفاق، مشددًا على أهمية ترسيخ “ثقافة الشراء الواعي” التي تعتمد على تحديد الغرض من كل سلعة قبل اقتنائها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد