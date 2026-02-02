طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان

كشف المستشار المالي، الدكتور سالم باهمام، عن إستراتيجية فعالة لتنظيم ميزانية المشتريات خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على ضرورة الاستعداد المبكر قبل انطلاق الموسم.

وأوضح باهمام، في حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن التخطيط السليم يبدأ بوضع تنبيهات مسبقة، والاطلاع الشامل على الأسعار، وتدوين كافة الاحتياجات في قائمة دقيقة قبل التوجه للتسوق.

كما أشار إلى أن استغلال العروض الموسمية والمقارنة بين أسعار المتاجر عبر التطبيقات الذكية يساهم بشكل كبير في تقليص الإنفاق، مشددًا على أهمية ترسيخ “ثقافة الشراء الواعي” التي تعتمد على تحديد الغرض من كل سلعة قبل اقتنائها.