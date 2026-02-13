طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

قال برنامج حساب المواطن إنه سيتم الإعلان عن نتائج أهلية حساب المواطن بشكل شهري عبر الحساب الرسمي للبرنامج، مشيرًا إلى أنه يمكن للمستفيدين الاطلاع على نتيجة أهليتهم من خلال الدخول إلى حسابهم الشخصي واختيار (دراسة الأهلية).

وأشار إلى أنه في حال انطبقت شروط أهلية حساب المواطن على المتقدم وثبت استحقاقه وفق المعايير المعتمدة، فسيتم شموله بالدعم ضمن الدفعات المقررة.

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص البرنامج على تعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي بآلية احتساب الاستحقاق، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وفق الضوابط المحددة.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: