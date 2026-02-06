Icon

الأمم المتحدة: تصاعد الخسائر المدنية في غزة والنزوح في الضفة الغربية Icon لماذا تختار أسماك الببغاء شواطئ جزر فرسان؟ Icon الجوازات تنهي إجراءات دخول وخروج الزائرين في مطار معرض الدفاع العالمي بملهم Icon سقوط شخص من معدة خلال أعمال إنشائية بالباحة والدفاع المدني يتدخل Icon موعد إطلاق آيفون 17e الاقتصادي Icon القبض على 6 إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلو قات  Icon خطيب المسجد النبوي يستعرض أسباب إجابة الدعاء وآدابه Icon خطيب المسجد الحرام: ازهدوا بقلوبكم لا بأموالكم وثقوا بالله Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لنيوزيلندا Icon الشدّاد.. إرث يجسّد روح الصحراء وأصالة الموروث الشعبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

طريقة توثيق عقد العمالة المنزلية عبر منصة مساند

الجمعة ٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٠ مساءً
طريقة توثيق عقد العمالة المنزلية عبر منصة مساند
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت منصة مساند إنه يتم توثيق عقد العمالة المنزلية من خلال الخطوات التالية: (الدخول على صفحة مساند – صفحة العمالة – اختيار العامل/ة – توثيق العقد).

جاء ذلك ردًا من المنصة على استفسارات اليوم الجمعة بشأن طريقة توثيق عقد العمالة المنزلية عبر منصة مساند.

قد يهمّك أيضاً
آلية الخصم من أجر العامل المنزلي في مساند

آلية الخصم من أجر العامل المنزلي في مساند

مساند توضح شرط رقم الإقامة وآلية تحديد رسوم نقل الخدمات

مساند توضح شرط رقم الإقامة وآلية تحديد رسوم نقل الخدمات

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلية الخصم من أجر العامل المنزلي في مساند
السعودية اليوم

آلية الخصم من أجر العامل المنزلي في...

السعودية اليوم