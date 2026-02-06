قالت منصة مساند إنه يتم توثيق عقد العمالة المنزلية من خلال الخطوات التالية: (الدخول على صفحة مساند – صفحة العمالة – اختيار العامل/ة – توثيق العقد).

جاء ذلك ردًا من المنصة على استفسارات اليوم الجمعة بشأن طريقة توثيق عقد العمالة المنزلية عبر منصة مساند.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.

يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.

ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.

وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.