يبحث العديد من المواطنين عن طريقة حساب الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات.
وقالت مؤسسة التأمينات عبر منصة إكس: إن الأجر الخاضع للاشتراك هو (الاجر الأساسي + بدل السكن + العمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات).
وتابعت أنه يمكن التحقق من تفاصيل الأجر من خلال الدخول للحساب في GOSI أفراد – الاشتراكات – سجل الاشتراكات – اختيار مدة الاشتراك المطلوبة.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:
كذلك أكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.