الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٨ مساءً
طريقة حساب الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات
المواطن - فريق التحرير

يبحث العديد من المواطنين عن طريقة حساب الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات.

حساب الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات

وقالت مؤسسة التأمينات عبر منصة إكس: إن الأجر الخاضع للاشتراك هو (الاجر الأساسي + بدل السكن + العمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات).

وتابعت أنه يمكن التحقق من تفاصيل الأجر من خلال الدخول للحساب في GOSI أفراد – الاشتراكات – سجل الاشتراكات – اختيار مدة الاشتراك المطلوبة.

خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي

وأوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:

  1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
  2. اختيار الاشتراكات.
  3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
  4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

كذلك أكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

