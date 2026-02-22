طقس الأحد.. أمطار وضباب ورياح نشطة على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار خفيفة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء منها كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والشرقية. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، تبوك والأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 21-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما ستكون حركه الرياح السطحيه على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 13-26 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحاله البحر خفيف الموج.