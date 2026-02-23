Icon

السعودية ترفض رفضاً قاطعاً أي ادعاءات لأي طرف آخر في المنطقة المقسومة مع الكويت Icon أبو كاس راعياً رئيسياً لبرنامج "إفطار صائم" للحد من حوادث السيارات قبيل الإفطار Icon يوم التأسيس السعودي.. بالعدل قامت الدولة وبالعدل تُصاغ ملامح المستقبل Icon أمانة الباحة توزّع 3500 هدية احتفاءً بيوم التأسيس Icon مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 340 سلة غذائية في الجزيرة السودانية Icon أهالي الشمالية يحتفون بالأزياء التراثية في يوم التأسيس Icon الجوازات تحتفي بيوم التأسيس في المنافذ الدولية Icon واجهة جدة البحرية.. احتفاء مجتمعي يجسّد الاعتزاز بيوم التأسيس ويواكب أجواء رمضان Icon تبوك تحتفي بـ يوم التأسيس بفرح يعانق التاريخ ويستحضر أمجاد الوطن Icon أهالي الباحة يحتفون بيوم التأسيس وسط أجواء تراثية مميزة

طقس الاثنين.. أمطار ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ صباحاً
طقس الاثنين.. أمطار ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، مع فرصة تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء منها، وكذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20–42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16–25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 13–25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحرخفيف الموج.

