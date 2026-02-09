طقس الاثنين.. رياح نشطة وأتربة وضباب على عدة مناطق

الأرصاد: طقس غير مستقر على منطقة الشمالية الخضيري يحذّر من حبوب التخسيس: أضرار صحية وفوائد مؤقتة مركز الأرصاد يستعرض أحدث خدماته وتقنياته في معرض الدفاع العالمي 2026 حساب المواطن: إضافة الزوجة إلزامية للمتزوجين لتفادي تأثر الأهلية إنتر ميلان يكتسح ساسولو بخماسية ويبتعد بصدارة الدوري الإيطالي التأمينات الاجتماعية توضح مهلة استبعاد المشترك بعد ترك العمل مجتمع “وصل” يشارك في حفل جائزة هاوي ضمن أفضل أندية الهواة على مستوى السعودية وزارة الرياضة تنفي صحة تصريحات منسوبة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليفربول ويحقق الفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي شروط إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار وحقوق المؤجر في الرياض
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم –بمشيئة الله تعالى– استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما يُتوقّع تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية، وكذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-25كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 42كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب وارتفاع المـوج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحـالة البحـر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.
فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع المـوج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحـر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.