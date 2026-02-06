طقس السعودية اليوم الجمعة: أمطار رعدية وسيول وتحذيرات من الغبار

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس السعودية اليوم الجمعة – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والشرقية في حين تكون خفيفة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، عسير وجازان.

طقس السعودية اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج.

وستكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية شرقية، تتحول ليلًا شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.